Bad Bunny se dio una "Weltita" por los Latin Grammy

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:42 pm

Tras un increíble preámbulo, el artista saltó al escenario para imprimir todo su talento

El momento más esperado de la noche llegó. Casi a la medianoche y luego de varias horas de gala, el puertorriqueño Bad Bunny llegó con todo su sabor a los Latin Grammy 2025 con una presentación caribeña tal como lo caracteriza.

Tras un increíble preámbulo, el artista saltó al escenario del MGM Grand Garden Arena para imprimir todo su talento, mismo que disfrutaron miles de personas durante los meses de residencia que montó en su natal Puerto Rico.

La "WELTiTA" de Bad Bunny

Al ritmo de: “Baby, te vo'a dar una vuelta por la playita, te vo'a llenar de besitos la carita”, el reggaetonero puso a bailar a todos los asistentes. 

'El Conejo Malo' eligió un look relajado con short y suéter, además de su particular sombrero y los lentes que no pueden faltar. De inmediato, el público le acompañó en el coro.

Vale recordar que, Bad Bunny se prepara para debutar en solitario en el Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de California, el cual se podrá ver por las pantallas de Meridiano Televisión. 

