MTV cierra sus puertas tras 40 años de trasmisión

Por más de 40 años MTV fue referencia de la música para las generaciones. Sin embargo, Paramount Global anunció el cierre definitivo de sus canales: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

Será el 31 de diciembre de 2025, cuando MTV deje de transmitirse luego de cuatro décadas sin interrupciones. El canal formó parte de la cultura pop mundial, estrenos musicales inéditos y forjó una juventud rebelde amante a la música y realities shows.

¿Por qué cierra MTV?

Esta medida responde a varias razones, una de ellas para reducir costos de presupuesto por la fusión con Skydance Media. Además, el canal principal de MTV estará activo, pero hará una transición a los realities shows con programas como ‘Teen Mom’ y ‘Georgie Shore’, abandonando definitivamente su concepto de música 24/7.

Sin embargo, la razón más importante es la forma de consumir música de los usuarios. Con la llegada del streaming y la incorporación de distintas plataformas digitales, las personas no necesitan de un horario específico para entretenerse.

Este nuevo modelo llevó al gigante de la música por televisión cerrar para siempre sus puertas, dejando un vacía en aquellos que crecieron con sus programas.

MTV, un canal con historia

MTV se incorporó a la era de la televisión en 1981, emitiendo por primera vez el material audiovisual “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Por años fue el espacio para transmitir estrenos musicales, siendo el de “Thriller” de Michael Jackson uno de los más legendarios.

De igual manera, ofreció una ventana a David Bowie, quien en una recordada entrevista instó a MTV a abrir espacio a artistas afroamericanos.

También fue testigo de momentos caóticos e inolvidables, como el enfrentamiento en vivo entre Courtney Love y Madonna o el nacimiento de realities pioneros como ‘The Real World’.