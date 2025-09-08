MTV VMAs 2025: Ricky Martin hace historia a sus 53 años ¡Papacito!

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre se llevó a cabo en el estadio UBS de Elmont, de Nueva York, la ceremonia de los MTV VMAs 2025, en los que Ricky Martin fue homenajeado con el premio Latin Icon Award. Un momento único y especial para el boricua de 53 años, que inició su carrera como integrante de Menudo.

El homenaje fue un derroche de respeto a la carrera que ha consolidado el boricua, quien por cuatro décadas ha dado al público éxitos increíbles que aún se mantienen como el emblemático “Livin la vida loca”, “María”, “La copa de la vida”, “Tu recuerdo”, “Pégate”, “La Bomba”, entre otras.

Una carrera única

La organización de los MTV aseveró que la celebración a la carrera de Ricky, se debe a los más de 70 millones de álbumes vendidos por todo el mundo y más de 180 premios recibidos por su impecable carrera.

Durante la gala Ricky mostró la gran pasión que tiene para no solo cantar, sino para bailar con gran fuerza por todo el escenario, dándole a todos los presentes en el estadio UBS de Elmont y espectadores, un show único e irrepetible.

Vestido de negro y con su grupo de baile repaso los éxitos más grandes de su carrera, una puesta escénica celebrada por todos los latinos.

“Quiero dedicarles este premio a mis hijos, mis cuatros hijos. Todo lo que he hecho, lo he hecho con ustedes en mi mente y mi corazón”, expresó muy emocionado.

Pura sensualidad

El ganador del Grammy también posó muy sensual en la red carpet de los MTV VMAs 2025, con un pantalón negro y camisa ligera que dejaba al descubierto los pectorales y tatuajes que tiene.

El boricua posó serio y en algunas ocasiones sonrió para los fotógrafos que captaron a la perfección su belleza y sensualidad.