Este fue el plan de los hijos de Ricky Martin para celebrar sus cumpleaños 17

Valentino y Matteo, son los hijos mayores del cantante y compositor puertorriqueño Ricky Martin, quienes el miércoles 6 de agosto cumplieron 17 años. Los jovencitos decidieron escoger un destino llenó de mucho sol, cristalinas playas e intenso cielo azul para celebrar su vuelta al sol.

¿Qué realizaron?

Tino y Matteo se fueron a las Bahamas en compañía de familiares y amigos, para pasar a lo grande su cumpleaños, con recuerdos imborrables. Valentino, quien goza de gran popularidad en las redes sociales, ha compartido imágenes de lo feliz que pasaron cada momento.

A través de Instagram, el jovencito posteó un carrusel de imágenes disfrutando de las imponentes playas de Bahamas, en compañía del cantante Wisin, quien se ha convertido en una persona muy cercana a la familia Martin, junto a su esposa e hijos.

Ambos señoritos han heredado algo de su famoso progenitor, creador de grandes éxitos como “María”, “La Bomba”, “Vuelve” y “Pégate”, en especial Tino, quien ama bailar y la música.

Momentos únicos

En un yate, conociendo unos cerditos, bañándose en la playa, viendo el sol y cantando cumpleaños con unos hermosos pasteles, son algunos de los momentos que el joven posteó en su perfil de la camarita, en el que acumula 84,1 mil seguidores.

“¡Bahama Birthday! 17", es el mensaje con el cual Tino acompañó la publicación que tiene miles de mensajes, entre ellos de la presentadora y socialité venezolana Eglantina Zingg, quien según rumores afirman que es la mamá de los gemelos nacidos en 2008 mediante gestación subrogada.

La criolla escribió varios emojis de corazones, pastel y celebración por el cumpleaños de ambos.