MTV VMAs 2025: ellos son todos los ganadores de la gala en vivo

Los MTV VMAs 2025 cerró con éxito una edición más con actuaciones especiales de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Post Malone. Luego de una jornada de premiaciones te traemos la lista completa de los ganadores.

Un desfile de artistas se dieron cita para celebrar lo mejor de la música en el último año en el icónico UBS Arena de Elmont, de Nueva York.

Ganadores de los VMAs 2025

Durante la transmisión en vivo por MTV y Paramount se hizo entrega de los galardones en las categías principales de los MTV Video Music Awards 2025