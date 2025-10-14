Alec Baldwin sufre un accidente automovilístico en medio de la tormenta

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense, Alec Baldwin, vivió un angustiante episodio mientras manejaba el vehículo de su esposa por carreteras empapadas, cuando tuvo un choque contra un árbol tras tratar de esquivar un camión que se le atravesó sin aviso.

Como resultado, el carro quedó hecho trizas, tal como lo reportan diferentes medios de comunicación, ahora la pregunta es… ¿Cómo se encuentra el famoso actor?

La versión y estado actual de Alec Baldwin

Según el propio Baldwin, relatado en un video que publicó en redes sociales, todo comenzó cuando un camión de basura gigante le cortó el paso de forma imprevista. En sus palabras: “Era un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena”.

Al verse en la disyuntiva, tomó una decisión drástica por lo que giró bruscamente para evitar la colisión frontal llevándolo directo al tronco de un árbol frondoso, donde finalmente el vehículo impactó.

La víctima colateral fue el Range Rover blanco de su esposa, Hilaria. “Aplasté el auto de mi esposa. Me siento mal por eso”, admitió el actor en un mensaje. Aunque el golpe fue fuerte, tanto él como su hermano Stephen Baldwin, que lo acompañaba, salieron sin lesiones importantes.

El caso en la carretera

El accidente ocurrió en medio de una tormenta, lo que le suma un ingrediente bastante preocupante a su relato. Las lluvias intensas provocan visibilidad reducida y el riesgo latente de perder el control.

Eso sí, Baldwin agradeció después a los agentes de policía de East Hampton por la “amabilidad y solidaridad” con que lo asistieron en el lugar del siniestro.

En su mensaje de calma, el artista de 67 años sostuvo que su prioridad inmediata era regresar a Los Ángeles para reunirse con su familia. “Hilaria, te quiero más que a nada. Estoy bien”, concluyó.