Fórmula 1 sigue caliente: Conozca los horarios del GP de Estados Unidos

La larga temporada 2025 de la Fórmula 1 ha tenidos a varios protagonistas desde el mes de marzo. El domingo 19 de octubre se correrá el Gran Premio de Estados Unidos. La décimo novena fecha del calendario Mundial abrirá el periplo por América y solo tres pilotos tienen las mayores opciones de alzar el título.

Además, el programa de este fin de semana tendrá la cuarta de seis carrera sprint del año, que repartirá 8 puntos vitales en la lucha por el campeonato.

Los contendientes al título

Con el campeonato de Constructores definido a favor de la escudería McLaren, el equipo inglés sin duda alguna ya no tendrá control de sus pilotos (Norris y Piastri) que saben que es su gran oportunidad de lograr su primer título de Fórmula 1.

Piastri llega como líder de la clasificación, con seis triunfos y 14 podios en la temporada, pero en las dos últimas carreras ha quedado por detrás de sus perseguidores, lo cual revivió la lucha por el campeonato que parecía muerto tras el GP de Países Bajos.

Norris llega como el segundo de la clasificación, con cinco triunfos, aunque en 18 carreras no ha dado el golpe sobre la mesa que le permita volver a la cima del mundial. Pero el tiempo se le acaba, pese a que el inglés lideró durante las primeras cuatro eventos del año, ha estado en una montaña rusa donde no logra hilar varios resultados positivos que le permitan superar a su compañero.

Por su parte, Max Verstappen tuvo un resurgir luego de las vacaciones de agosto, el equipo Red Bull Racing logró hacer mejoras al RB21 para el tramo final y darle una herramienta al holandés que le permita competir y retener la corona por quinto año seguido.

Los dos que cierran esta lista son George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto respectivamente en la tabla de pilotos. aunque matemáticamente ambos tienen posibilidades de alzar el título, la realidad es que los dos carros no tienen el ritmo para luchar por el título.

Números del GP de Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los países que albergaron la primera temporada de la Fórmula 1, aunque en esa ocasión la carrera que representaba al país eran las 500 Millas de Indianápolis. Solo fue hasta el año de 1959 que apareció la denominación del GP de EEUU. Hasta la fecha se han disputado 46 carreras con este nombre y con siete sedes.

El Circuito de las Américas, en la ciudad de Austin Texas, ha sido la sede del evento desde el año 2012 de forma ininterrumpida (sin contar 2020 debido a la pandemia de Covid-19). El último ganador de la carreras fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Mientras que el piloto con más victorias en Estados Unidos es Lewis Hamilton con seis. Por el lado de los equipos, Ferrari es la escudería que más triunfos tiene en suelo estadounidense, con once.

El horarios del fin de semana

Viernes 17 de octubre: 1:30 pm - Única práctica libre

Viernes 17 de octubre: 5:30 pm - Clasificación para la carrera sprint

Sábado 18 de octubre: 1:00 pm - Carrera sprint

Sábado 18 de octubre: 5:00 pm - Pole position

Domingo 19 de octubre: 3:00 pm - Gran Premio

*Tiempo para Venezuela

Datos del circuito