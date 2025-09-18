Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica le genera confianza para buscar su victoria en el Clásico Victoreado (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre en el marco del tercer meeting se presenta la reunión número 36 en el hipódromo La Rinconada, con la cartelera de 12 competencias que incluye: Dos Condicionales Especiales y cuatro selectivas de grado.

En la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional se correrá la edición 46 del Clásico Victoreado (G3), en distancia de 1.200 metros para ejemplares nacionales e importados de dos años más un premio a repartir de $100.000.

El nombre de esta selectivas es en homenaje a uno de los excelsos y legendarios purasangres que marcó la época de oro del hipismo venezolano de los años 60 y debemos destacar que Victoreado representó a Venezuela en la primera edición del Clásico del Caribe celebrado en el Hipódromo El Comandante situado en Carolina, Puerto Rico donde logró la victoria con Gustavo Ávila en el sillín y entrenado por el recordado entrenador Domingo Noguera Mora.

Ahora bien, de los nueve participantes que integran la nómina del Clásico Victoreado, se encuentra inscrito el invicto Star White (número 9), con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y presentado por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

El nacido y criado en el Haras Alegría se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Hay que recordar que su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 24 de agosto y ese día logró la victoria en el Clásico Gradisco (G2) como parte de la Gala Hípica de Caracas, con crono de 68,2 para la distancia de 1.100 metros a 6 1/4 cuerpos de ventaja.

El día miércoles 17 de septiembre, el nieto materno de Águila Negra galopó una vuelta en pelo, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

