Emisael Jaramillo busca acercarse a las 5 mil victorias esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano Emisael Jaramillo, este viernes inicia la tercera semana del Sunshine Meet, con 19 compromisos de montas, entre ellas dos stakes y un hándicap de 75 mil dólares cada una. Competencias que se corren en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, con un triple programa que incluye cinco pruebas selectivas, entre ellas, una de grado que es clasificatoria para la Breeders' Cup.

Emisal Jaramillo, camino a las cinco mil victorias

Este viernes 19 de septiembre se celebra otra jornada hípica en el Sunshine Meet, de Gulfstream Park. Este hipódromo ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó una jornada de nueve carreras que iniciaron a las 12:50 p.m., en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo demostrará su alarde de condiciones sobre los finos de carreras, consolidando así su prestigio en las pistas estadounidenses, con seis montas.

Jaramillo inicia en la segunda carrera con She Grins para el entrenador Mark Casse. En la tercera guiará a Relator para Antonio Sano. Luego tendrá tres compromisos en yunta con el entrenador zuliano Víctor Barboza Jr., con Awesome Campaign, Conquering King y Roar Rady. El sexto compromiso de la tarde será con Geauxy Amy para Dante Zanelli Jr.

Durante la jornada del sábado en la cartelera de once competencias, Emisael Jaramillo tendrá la oportunidad de estar presente en dos stakes y un hándicap, de 75 mil dólares cada uno. En el Aventura Stakes, guiará a Road Forever para José Francisco D’Angelo. En el Handicap, cuenta con la monta de Pure Class para David Fawkes, y en el Bob Umphrey Turf Sprint Stakes, estará sobre el lomo de Xy Speed de Michael Lerman. Los compromisos restantes son con Rolling On, Secret Revenge y Takecareofbusiness.

En la jornada dominical, comienza con Il Vagabundo y White Claw Woman, para Víctor Barboza Jr., en la segunda y tercera, respectivamente. Luego, a partir de la sexta hasta la última, lleva en este orden a Demar’s Legacy (José Castro), Zany (Todd Pletcher), Krioyo (Antonio Sano), Neodera (Muchael Lerman) y Daizy Domergoo (Oscar González).

De esta manera, Emisael Jaramillo, quien suma 113 victorias en la temporada y 4,983 entre Venezuela y Estados Unidos, buscará acercarse a esta cifra histórica en su fructífera carrera profesional sobre los purasangres de carreras.