Conoce la yegua importada que logra uno de los mejores ajustes y estrena un implemento para el ciclo no válido de la R36

La reunión 36 en el hipódromo La Rinconada tiene un total de 12 competencias, entre ellas se incluyen dos condicionales especiales y cuatro selectivas de grado.

La segunda del ciclo no válido está reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La nómina está conformada por ocho participantes y es común que surjan muchas informaciones de última hora. Por eso, los aficionados al hipódromo siguen de cerca los detalles.

Easyasyouplease: Ciclo no válido R36 La Rinconada Datos Hípicos

Uno de las inscritas que se presenta con mucha oportunidad para la prueba es Easyasyouplease (USA) (número 4), entrenada por Fernando Parilli Araujo y en esta ocasión será montada por el jinete profesional Jhonathan Aray.

La castaña, hija de Social Inclusion en Amandasromeo va a su cuarta actuación el día domingo 21 de septiembre, pero en esta ocasión lleva el implemento Gríngola (+Gr).

Además, es segunda favorita para Gaceta Hípica y reaparece tras un corto paro de 35 días sin correr.

En su última prueba pública del día 17 de agosto, la presentada por Parilli Araujo llegó cuarta a 5 1/4 cuerpos de la victoriosa Reina Nilsa.

Ajuste: La Rinconada

De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este miércoles 17 de septiembre, la estadounidense Easyasyouplease ajustó 40’’2 para 600 metros, en pelo, contenida.

