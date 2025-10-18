Esto dice Balbino Fuenmayor sobre el inicio de la temporada con Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Con la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional recién inaugurada, los Caribes de Anzoátegui se miden ante los Leones del Caracas buscando su segunda victoria y escalar a los primeros puestos.

Balbino Fuenmayor, máxima figura de 'La Tribu' durante los últimos años, ofreció declaraciones a Meridiano con respecto a una campaña más viendo acción en la pelota venezolana y sobre lo que espera para este duelo en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar'.

El toletero del equipo oriental resalta su felicidad con el equipo y con el nuevo manager Asdrúbal Cabrera, sobre quien resalta su trayectoria en las Grandes Ligas: "Iniciamos la temporada con un grupo muy talentoso, los bateadores, los lanzadores, las nuevas incorporaciones".

"Ha habido una buena química y se ha demostrado en los juegos de ayer en Maracay y el jueves en Valencia", manifiesta Fuenmayor con respecto a la dinámica del grupo de Caribes de Anzoátegui.

El retiro de Niuman Romero

Con respecto al retiro de su compañero y quien fuera capitán Niuman Romero, Fuenmayor recuerda el momento en el que tomó la decisión de colgar los spikes: "Niuman tuvo una excelente trayectoria, lo felicité el día en que tomó la decisión de retirarse".

"Siempre recuerdo el momento en que él me recibió cuando llegué en 2009 a Caribes", expresa el toletero, del mismo modo que hace alusión a aquellos consejos que le ha dado Romero durante su estadía en el equipo, al igual que los que ha dado a los jugadores jóvenes.

Hay Balbino para rato

Continuando esta línea, se le preguntó sobre cuánto tiempo le quedaba jugando a nivel profesional, a lo que contestó que "ese momento va a llegar", pero, actualmente, no ha tomado en cuenta esa posibilidad.

"Gracias a Dios me he mantenido saludable, tuve una buena temporada en México y ahora estoy pensando en Caribes", añade, del mismo modo que sentencia diciendo que busca dare "al menos dos títulos más" a su equipo. Por supuesto, invitó a los fanáticos a seguir la LVBP por Meridiano Televisión.