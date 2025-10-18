LVBP

Esto dice Balbino Fuenmayor sobre el inicio de la temporada con Caribes

Balbino Fuenmayor, referente de Caribes de Anzoátegui
Stefano Malavé Macri
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 05:58 pm

El referente de Caribes de Anzoátegui ofrece declaraciones sobre una nueva campaña en Venezuela

Con la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional recién inaugurada, los Caribes de Anzoátegui se miden ante los Leones del Caracas buscando su segunda victoria y escalar a los primeros puestos.

Balbino Fuenmayor, máxima figura de 'La Tribu' durante los últimos años, ofreció declaraciones a Meridiano con respecto a una campaña más viendo acción en la pelota venezolana y sobre lo que espera para este duelo en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar'.

El toletero del equipo oriental resalta su felicidad con el equipo y con el nuevo manager Asdrúbal Cabrera, sobre quien resalta su trayectoria en las Grandes Ligas: "Iniciamos la temporada con un grupo muy talentoso, los bateadores, los lanzadores, las nuevas incorporaciones".

"Ha habido una buena química y se ha demostrado en los juegos de ayer en Maracay y el jueves en Valencia", manifiesta Fuenmayor con respecto a la dinámica del grupo de Caribes de Anzoátegui.

El retiro de Niuman Romero

Con respecto al retiro de su compañero y quien fuera capitán Niuman Romero, Fuenmayor recuerda el momento en el que tomó la decisión de colgar los spikes: "Niuman tuvo una excelente trayectoria, lo felicité el día en que tomó la decisión de retirarse".

"Siempre recuerdo el momento en que él me recibió cuando llegué en 2009 a Caribes", expresa el toletero, del mismo modo que hace alusión a aquellos consejos que le ha dado Romero durante su estadía en el equipo, al igual que los que ha dado a los jugadores jóvenes.

Hay Balbino para rato

Continuando esta línea, se le preguntó sobre cuánto tiempo le quedaba jugando a nivel profesional, a lo que contestó que "ese momento va a llegar", pero, actualmente, no ha tomado en cuenta esa posibilidad.

"Gracias a Dios me he mantenido saludable, tuve una buena temporada en México y ahora estoy pensando en Caribes", añade, del mismo modo que sentencia diciendo que busca dare "al menos dos títulos más" a su equipo. Por supuesto, invitó a los fanáticos a seguir la LVBP por Meridiano Televisión.

