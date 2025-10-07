EEUU: Habrá cierre total de escuelas en todo el país por esta razón (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades revelaron el próximo feriado que impactará las actividades cotidianas en EEUU, incluyendo las clases en las aulas. Por ende, los padres y representantes deben mantenerse informados sobre las medidas implementadas por el Gobierno estadounidense y así preparar su cronograma con antelación.

En este sentido, las escuelas permanecerán cerradas por un lapso de 24 horas en el mes de octubre, en cumplimiento con el calendario oficial. De este modo, los niños y adolescentes contarán con un tiempo propicio para el descanso y el esparcimiento.

¿Cuándo será el feriado y cómo se aplicará?

Concretamente, el feriado es el próximo 13 de octubre y se aplica en todo el país. Este asueto se debe a la conmemoración del “Columbus Day” o Descubrimiento del Nuevo Mundo gracias a Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En este año, contempla el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre. Por ende, los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana largo y algunas instituciones realizarán una pausa en sus labores diarias.

¿Cuáles serán las instituciones que estarán cerradas?

Durante esta fecha varias instituciones estarán cerradas, entre estas destacan:

Las oficinas federales (tribunales y Servicio de Rentas Internas).

Las oficinas estatales y municipales.

Entidades bancarias, como Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank.

El Correo Oficial no laborará, por lo cual deberá tomar previsiones.

Mientras que FedEx operará con entregas restringidas y UPS realizará ciertas rutas, para garantizar el servicio oportuno. También, estarán habilitadas las plataformas de las instituciones bancarias, para gestionar diversas operaciones: consultas de saldo, transferencias o pagos de facturas. Algunos servicios privados funcionarán con normalidad para no causar inconvenientes o demoras durante la jornada.

¿Cuáles son las cadenas que trabajarán?

