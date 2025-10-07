Servicios

EEUU: Habrá cierre total de escuelas en todo el país por esta razón (+Detalles)

Los padres y representantes deberán tomar en consideración el próximo feriado para planificarse con antelación 

Por

Meridiano

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 12:49 pm
EEUU: Habrá cierre total de escuelas en todo el país por esta razón (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Las autoridades revelaron el próximo feriado que impactará las actividades cotidianas en EEUU, incluyendo las clases en las aulas. Por ende, los padres y representantes deben mantenerse informados sobre las medidas implementadas por el Gobierno estadounidense y así preparar su cronograma con antelación.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, las escuelas permanecerán cerradas por un lapso de 24 horas en el mes de octubre, en cumplimiento con el calendario oficial.  De este modo, los niños y adolescentes contarán con un tiempo propicio para el descanso y el esparcimiento.

¿Cuándo será el feriado y cómo se aplicará?

Concretamente, el feriado es el próximo 13 de octubre y se aplica en todo el país. Este asueto se debe a la conmemoración del “Columbus Day” o Descubrimiento del Nuevo Mundo gracias a Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En este año, contempla el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre. Por ende, los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana largo y algunas instituciones realizarán una pausa en sus labores diarias.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles serán las instituciones que estarán cerradas?

Durante esta fecha varias instituciones estarán cerradas, entre estas destacan:

  • Las oficinas federales (tribunales y Servicio de Rentas Internas).

  • Las oficinas estatales y municipales.

  • Entidades bancarias, como Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank.

  • El Correo Oficial no laborará, por lo cual deberá tomar previsiones.

Mientras que FedEx operará con entregas restringidas y UPS realizará ciertas rutas, para garantizar el servicio oportuno. También, estarán habilitadas las plataformas de las instituciones bancarias, para gestionar diversas operaciones: consultas de saldo, transferencias o pagos de facturas. Algunos servicios privados funcionarán con normalidad para no causar inconvenientes o demoras durante la jornada. 

¿Cuáles son las cadenas que trabajarán?

En horario habitual, algunas cadenas brindarán atención comercial:

  • Walmart

  • Target

  • Costco

  • Kroger.

 

