Así saldrá el Real Madrid en La Liga para enfrentar al Villarreal

El Real Madrid volverá a la acción de La Liga de España este sábado 4 de octubre en su estadio Santiago Bernabéu y su rival de turno será el Villarreal por la octava jornada del torneo doméstico.

Los merengues saben que necesitan una victoria para evitar dar opciones al FC Barcelona de alejarse en la cima del torneo, en el que están con 19 puntos, por los 18 del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Justamente, el técnico español optó por un once casi de gala ante el 'submarino amarillo', en busca de esos tres puntos que los mantengan en la pelea directa con los blaugranas.

Las sorpresas del Real Madrid

Las sorpresas encontradas en esta alineación merengue son pocas, pero significativas. La primera de ellas está encontrada en el lateral derecho, en el que pare este juego todo apunta que estará el uruguayo Federico Valverde, tras las bajas de Alexander Arnold y Dani Carvajal.

Al mismo tiempo, la otra incorporación que salta a la vista es la de Dani Ceballos, quien hoy tendrá la tarea de ayudar en la circulación del equipo en un mediocampo al que la ha faltado fluidez ante equipos bien compactos.

Alineación: Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Dean Guijsen, Éder Militao, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Guler, Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.