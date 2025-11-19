¡Historia pura! Falcons completa no hitter en el Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

En su debut de la temporada en el Baseball United, Falcons de Mid East propinaron un no hitter a su similar de Karachi Monarchs, para lanzar así el primer no hit no run en la historia de la naciente liga Baseball United, lo que sin duda representa un hecho totalmente histórico para este interesante campeonato emergente.

Además, esta gran hazaña se dio en el primer compromiso disputado por los Falcons de Mid East en Baseball United, lo que hace que sea todavía más curioso.

El ganador del duelo fue el japonés Kazuki Yabuta, quien lanzó cinco entradas completas muy buenas, en las que solo concedió un boleto y ponchó a seis bateadores rivales. Su labor la continuó Yudai Mizushina, quien lanzó par de entradas en las que cedió un boleto, y abanicó a un contrario.

En el octavo inning subió al montículo Shotaro Kasahara, que estuvo perfecto durante su actuación de un episodio, en la que también logró un ponche. Finalmente, el rescate fue para el panameño Severino González, quien parecía enredarse con un boleto, pero que terminó sellando el histórico no hitter de los suyos.