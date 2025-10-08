Gleyber Torres iguala marca histórica de Miguel Cabrera y Ronald Acuña Jr. en Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres y los Tigres de Detroit están en busca de la clasificación a la Serie de Campeonato en esta Postemporada 2025 de Grandes Ligas. En lo que va de Playoffs, el criollo ha mostrado un gran rendimiento ofensivo y recientemente entró en la historia de los peloteros nacidos en Venezuela.

"El De Caracas", como es apodado, antes de llegar a Detrot jugó varias veces en octubre, con los Yankees de Nueva York, razón por la que tiene registros importantes en esta instancia. En su más reciente juego, llegó a dos dobletes en la presente "Tierra Prometida", y se dio el lujo de subir un puesto en la lista histórica de criollos.

Gleyber Torres sigue subiendo sus registros en octubre

Según datos de StatHead, Torres alcanzó un nuevo hito en su carrera durante el juego del martes ante los Marineros de Seattle al registrar su décimo doble en Postemporada. Con este batazo, superó a Alcides Escobar y se igualó con figuras como Ronald Acuña Jr. y Miguel Cabrera, ubicándose en el cuarto lugar entre los venezolanos con más dobles en la historia de los Playoffs de la MLB.

Ahora, el infielder de los Tigres de Detroit tiene nuevos objetivos en su mira: superar a Edgardo Alfonzo, quien suma 12 dobles, y a Pablo Sandoval, con 13. Mientras tanto, el líder histórico entre venezolanos sigue siendo José Altuve, con 21, un registro que Torres aspira a alcanzar en los próximos años si mantiene su consistencia en los momentos decisivos.

Tras esta marca, Gleyber Torres batea en la presente Postemporada para .240, con seis imparables, dos de ellos dobles. Además, tiene una anotada y OPS de .616. Mientras que, de por vida en esta instancia tiene 52 imparables, siete jonrones, 25 remolcadas, 29 anotadas y average de .264.