¿El "Bolibomba" a Boston? Eugenio Suárez emerge como el plan b de los Medias Rojas

Los Medias Rojas de Boston se encuentran nuevamente en la búsqueda de un tercera base de impacto en la agencia libre, luego de que el estelar Alex Bregman decidiera salirse de su contrato de tres años y $120 millones de dólares. Tras una única temporada en Boston, Bregman optó por regresar al mercado, buscando un acuerdo multianual más lucrativo.

En este sentido, el conjunto de Massachusetts, conocido como "los Patirrojos", ha puesto la vista en un jugador que podría suplir la baja de poder ofensivo dejada por el All-Star.

Eugenio Suárez: Un Poder Potencial para el Infield

A la luz de estos desarrollos, Mac Cerullo, del Boston Herald, ha propuesto una opción convincente para el equipo: el toletero venezolano Eugenio Suárez.

El jugador de cuadro, quien cerró su vínculo con los Marineros de Seattle antes de su más reciente campaña, y que jugó con los Diamondbacks de Arizona en 2024 y parte de 2025, se ha destacado a lo largo de su carrera como un formidable bateador de poder.

Suárez, de 34 años, ha mostrado números robustos, con un impresionante currículum que incluye una temporada de 49 jonrones (la más reciente) y 118 carreras impulsadas (RBI), junto a un OPS de .824 en ese mismo período. Si bien su promedio de bateo tiende a ser volátil, su capacidad para conectar cuadrangulares y remolcar carreras lo convierte en un objetivo atractivo.

Agregar a Suárez a la alineación infundiría a los Medias Rojas con el poder derecho que tanto necesitan, una característica clave que buscaban reforzar con Bregman. Además, su potencial costo en la agencia libre podría ser más manejable que el de otras grandes figuras en el mercado, permitiendo a la gerencia destinar recursos a otras áreas prioritarias del equipo.