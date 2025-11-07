La temporada baja de la MLB: Los equipos que marcarán tendencia en el Mercado de Invierno

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja 2025-26 de la MLB promete ser una de las más impactantes de los últimos años. Tras la coronación de los Dodgers, la presión recae sobre las franquicias que buscan dar el golpe de autoridad. Si quieres estar al tanto de los movimientos más cruciales, aquí tienes la guía definitiva de los equipos que generarán los titulares.

Liga Americana: Entre urgencia y reconstrucción ofensiva

Este de la Liga Americana: Orioles (Baltimore Orioles)

Motivo de interés: La urgencia de dar el salto. Tras una larga reconstrucción, el núcleo joven de Baltimore está envejeciendo y el tiempo para capitalizar su talento se agota. Vienen de una temporada perdedora y aún buscan su primera victoria de postemporada en una década.

Decisión clave: A pesar del nuevo mánager, Craig Albernaz, la necesidad primordial es el pitcheo abridor.

Central de la Liga Americana: Tigres (Detroit Tigers)

Motivo de interés: El dilema de Tarik Skubal . Nominado al Cy Young de la LA, la decisión sobre su futuro definirá si Detroit está en ascenso o si ha tocado techo.

Decisión clave: ¿Extenderán, traspasarán o dejarán jugar hasta la agencia libre a Skubal? Lo que decidan con el lanzador revelará la verdadera visión de la franquicia: ¿construir sobre un núcleo de postemporada o entrar en otra reconstrucción?

Oeste de la Liga Americana: Atléticos (Oakland Athletics)

Motivo de interés: El sorpresivo y explosivo talento ofensivo joven . Con figuras como Nick Kurtz (que bateó como Shohei Ohtani en su año de novato), Zack Gelof y Tyler Soderstrom, Oakland tiene una base ofensiva envidiable.

Decisión clave: ¿Complementarán su potente ataque con pitcheo de calidad? Una inversión no tan grande en lanzadores podría convertir a este equipo en un contendiente de postemporada.

Liga Nacional: Grandes interrogantes y renovaciones radicales

Este de la Liga Nacional: Filis (Philadelphia Phillies)

Motivo de interés: Múltiples agentes libres de peso y la necesidad de ganar ahora. El tiempo se agota para este núcleo y la gerencia enfrenta decisiones complejas.

Decisión clave: Resolver el futuro de jugadores fundamentales como Kyle Schwarber, J.T. Realmuto y el venezolano Ranger Suárez. Además, deben abordar las aparentes diferencias entre su estrella Bryce Harper y el presidente Dave Dombrowski.

Central de la Liga Nacional: Cardenales (St. Louis Cardinals)

Motivo de interés: Una renovación radical bajo la dirección del nuevo presidente Chaim Bloom. Tras tres temporadas sin clasificar, la organización busca un cambio de rumbo total.

Decisión clave: El probable canje de Nolan Arenado es solo el comienzo. Casi cualquier jugador (incluyendo a Sonny Gray, Willson Contreras y Brendan Donovan) podría estar disponible para mejorar el sistema de ligas menores. San Luis está abierto a los negocios

Oeste de la Liga Nacional: Gigantes (San Francisco Giants)

Motivo de interés: El experimento audaz de Buster Posey. El presidente de operaciones ha sido muy activo con movimientos en el campo y fuera de él, incluyendo la sorpresiva contratación del mánager Tony Vitello (directamente desde el béisbol universitario).

Decisión clave: ¿Mantendrá Posey el pie en el acelerador para alcanzar a Dodgers y Padres? La temporada baja será un testamento de si su agresiva estrategia rendirá frutos o no.

La temporada baja MLB 2025-26 está marcada por la urgencia en Baltimore, la definición de una era en Detroit, la consolidación en Oakland, las grandes decisiones en Filadelfia, la inminente venta masiva en San Luis y el experimento fascinante en San Francisco.