Récord histórico: La “Hormiga” González le da la victoria a Chivas y bate la cifra del “Chicharito”

Las Chivas del Guadalajara cerraron la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con una sólida victoria en la Jornada 17, imponiendo condiciones ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. Este compromiso volvió a tener un protagonista indiscutible: el delantero Armando "Hormiga" González.

El Golazo y el Hito Histórico

A los 22 minutos del partido, González capitalizó un gran centro desde la banda derecha de Richard Ledezma. El joven delantero se levantó en el área y, con un sutil pero preciso cabezazo, superó al guardameta uruguayo de Rayados, Santiago Mele.

Esta anotación no solo aseguró la victoria de Chivas, sino que significó el gol número 12 de la "Hormiga" en el Apertura 2025, un hito mayúsculo en la historia reciente de la institución.

Récords Superados y Cifras de Leyenda

Armando González, de 22 años y pieza clave para el técnico Gabriel Milito, se ha convertido en el hombre-gol del Rebaño Sagrado esta temporada. Con sus 12 tantos, logró:

Superar la marca de 'Chicharito': Dejó atrás los 11 goles que consiguió Javier 'Chicharito' Hernández en el Torneo Apertura 2009, estableciendo una nueva cifra para un goleador menor de 23 años en la era de torneos cortos del club.

Igualar a Alan Pulido: Alcanzó el número de anotaciones (12) con el que Alan Pulido se consagró campeón de goleo en el Apertura 2019, aunque Pulido lo consiguió en 18 partidos (fase regular y liguilla).

A la Espera del Título de Goleo

Gracias a su cosecha de 12 goles en 17 partidos, Armando González tiene una posibilidad real de conquistar el título de goleo individual para Chivas, un logro que lo uniría a históricos como 'Chicharito', Alan Pulido y Omar Bravo en la historia reciente del club.

Sin embargo, su consagración dependerá de los resultados de los juegos restantes de la Jornada 17. Actualmente, el único que podría alcanzarlo es Paulinho (Toluca), quien debe anotar al menos un gol en su partido pendiente para igualarlo, o Joao Pedro (San Luis), quien también está cerca en la tabla.

Reconocimiento a Nivel Nacional

El rendimiento estelar de la "Hormiga" no ha pasado desapercibido más allá de Guadalajara. El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ya lo ha convocado para formar parte del equipo que disputará los amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay, un justo premio a su destacada temporada.