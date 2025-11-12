Joan Laporta le dice que no a Messi

Suscríbete a nuestros canales

Joan Laporta habló este miércoles sobre la inesperada visita de Leo Messi al renovado Spotify Camp Nou el pasado domingo. El presidente catalán reconoció, que no estaba enterado de que el astro argentino visitaría el recinto, pero también aseguró que no sintió molestia por el contrario “Me pareció un arrebato simpático“ afirmó.

“Sé cómo fue. Un acto espontáneo y de barcelonismo. No lo sabía. Es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo”, expresó Laporta. “Es una relación correcta, no le envié ningún mensaje. Aquí le queremos, esta es su casa y él lo sabe. Siempre lo hemos dicho,es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo, creo que será maravilloso”, añadió el presidente sobre un posible homenaje.

También, comentó sobre la salida de Messi “tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”. Y ante algunas especulaciones, dejó claro que “no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”.

Real Madrid

“El reencuentro fue correcto, de respeto y de concordia. Nunca hemos estado casados, así que no se puede producir el divorcio. La relaciones no son buenas porque comparecieron en el ‘caso Negreira’, van presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes. Tener el caso abierto les debe provocar algún interés. No nos gusta y es una situación tensa. Somos rivales eternos y lo llevamos con respeto. No quise entrar en el tema del partido en Miami contra el Villarreal. Vimos desde el primer momento una oposición de la AFE y otros clubes. No creo que se adultere la competición”.

La selección española

“Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de 10 días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. El lunes ya llegó este doctor, que es una eminencia. Le exploró el lunes y nos dijo el tratamiento, todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a la clasificación de la selección porque la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça".

Lamine Yamal

“Está disfrutando de la vida con 18 años, es muy maduro para la edad que tiene. No me preocupa nada su estilo de vida. Se le tiene que proteger y ayudar: nosotros y su entorno. Ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y entrena como el que más. Tiene un problema con la pubalgia y tiene mucho mérito que siga jugando con el proceso de recuperación, demuestra su barcelonismo y compromiso. Es un genio, tenemos que hacerle evolucionar correctamente. Todavía no ha llegado al punto de su máxima excelencia. Es el mejor jugador en su posición del mundo”.

Spotify Camp Nou

“Esto está en permanente evolucion. Jugaremos lo antes posible. Me gusta fijar fechas para añadir presión, así estaba estipulado en el contrato de obras, pero existen imponderables e imprevistos. Claro que está listo para jugar, podemos hacerlo con 27.000 jugadores. A Hansi se le puso ‘la gallina de piel’ y los jugadores fliparon”.