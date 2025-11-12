El Real Madrid ya tiene un pacto con Endrick para su salida

Suscríbete a nuestros canales

Endrick está cada vez más cerca de ver la luz al final del túnel, luego de decidir seguir su rumbo sin la camiseta del Real Madrid. Esta temporada, solo ha disputado 11 minutos, el joven brasileño no caló en el proyecto Xabi Alonso y ahora busca continuidad en su carrera.

El delantero de 19 años, esta a poco de concretar su acuerdo con el Olympique de Lyon. El Madrid, ha sido consiente de la situación de Endrick, y le ha permitido salir cedido, para que vuelva a recuperar confianza y jugar.



El club francés vive un proceso de reconstrucción y desde hace meses ha mostrado un gran interés en el brasileño. Las conversaciones entre ambas instituciones están muy avanzadas, según dejó saber Fabrizio Romano, y todo indica que se trataría de un préstamo sin opción de compra.

Acuerdo entre el Lyon y Endrick

Según, el acuerdo establece que el Lyon se haga cargo del salario completo de Endrick, mientras que el Real Madrid no recibirá pago alguno por la cesión. Leo club francés esta interesado en ofrecerle un rol protagónico inmediato en la Ligue 1.