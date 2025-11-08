Sale a luz un audio que revela supuesto maltrato a Silvia Pinal

Suscríbete a nuestros canales

A casi un año de la partida física de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ un escándalo sacude su legado tras filtrarse un audio que revela supuesto maltrato a Silvia Pinal por parte de una de sus enfermeras.

El material que ya recorre todo Internet, se escucha a la cuidadora identificada como Eunice mandar a callar a la primera actriz mexicana en un tono fuerte mientras permanecía hospitalizada.

Según fuentes, el audio del maltrato a Silvia Pinal data de 2022, cuando fue hospitalizada por un severo cuadro de influenza. Para aquel entonces, dos enfermeras cuidaban de ella.

Se confirmó que, una de las enfermeras fue quien grabó el material para ser mostrado a los familiares de la artista, quienes en su momento no dudaron en poner cartas en el asunto.

Aunque sus hijos, Sylvia, Alejandra, Luis Enrique y Alejandra Guzmán no han declarado sobre lo sucedido, varios medios de comunicación verificaron la autenticidad de lo grabado.

Consternación por el trato a Silvia Pinal

Como era de esperarse usuarios en redes sociales mostraron su indignación al escucharse de manera clara a la señora Eunice exigir silencio a Pinal de una manera demandante, sin ningún tipo de contemplación a pesar de avanzada edad.

Muchos exigen una sanción a la cuidadora pese a que el audio fue captado hace casi tres años.

Efigenia Ramos se pronuncia

Efigenia Ramos, quien asistente de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ por décadas declaró que se filtró el material por “venganza”. Según su testimonio, la enfermera que grabó fue despedida mucho antes que Eunice, y para arremeter contra ella, envió la grabación a la familia de la actriz.

Como consecuencia la mujer fue despedida de inmediato, sin embargo, todo esto ocurrió apenas unos meses antes de la muerte de Silvia Pinal en 2024.

“Esa noche, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto del año pasado, del 2024, porque Sylvia le pasó los audios a su hermana. Entonces, resulta que su hermana, pues sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera”, dijo.

“La que estaba grabando se le despidió en el 2022 porque no colaboraba mucho, era un poco floja o muy floja, y cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó esos audios a la señora Pasquel. Sin embargo, se quedó callada hasta que la corrieron y en venganza, le mandó los audios a la señora Pasquel”, agregó.