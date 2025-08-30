MLB: ¡Cada vez más cerca! Carlos Mendoza habló del regreso de Francisco Alvarez

Meta de Nueva York está en una férrea carrera por asegurarse un puesto entre los clasificados vía comodín de la Liga Nacional, meta para la que necesitan en mejor estado posible al receptor venezolano Francisco Álvarez.
No obstante, el joven pelotero venezolano ha tenido una temporada accidentada, ya que ha lidiado con múltiples lesiones que lo han alejado de los terrenos de juego.
Mets de Nueva York espera contar pronto con el venezolano
Actualmente se mantiene en Triple A, competicion en la que ha tenido bastante participación, dado que muchas veces hace su período de rehabilitación allí.
El propio manager, Carlos Mendoza, se ha referido a este tema previo a la jornada sabatina del 30 de agosto, en unas declaraciones que recopiló MLB.
"Tiene un ligamento dañado en la mano derecha, el meñique fracturado en la izquierda, y está mandando pelotas al segundo piso.No hay ninguna duda en su swing. No está protegiendo nada. Está soltando todo", dijo el manager venezolano sobre la actualidad de Francisco Alvarez, quien se encuentra haciendo su primera práctica tras fracturarse el pulgar.
Además, el catcher realizó ejercicio con el bullpen para ponerse a tono, antes de uniformarse con los metropolitanos para el último mes de temporada y una posible participación en Playoffs, donde ya estuvo en 2024.
Francisco Alvarez espera para reactivarse al roster
Todavía no cuenta con fecha fija para su regreso, pero se espera que este se dé en cuando ya esté completamente recuperado.
En lo que va de temporada 2025, Francisco Alvarez batea para promedio de .265, con nueve cuadrangulares.