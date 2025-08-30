¡Primer finalista! Brasil remontó ante Estados Unidos y busca el título en Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

La Americup 2025 ya tiene a su primer finalista luego de que esté 30 de agosto, la Selección Brasileña de Baloncesto derrote 92-77 a su similar de Estados Unidos, con un último cuarto brillante.

Ya ambos equipos se habían visto las caras en la primera fase del torneo, con victoria cerrada de los norteamericanos, así que eran rivales conocidos y se esperaba un partido parejo.

Los sudamericanos remontaron una desventaja inicial

Nuevamente parecía que los estadounidenses iban a salir airosos en el compromiso, ya que sacaron diferencias en el primer tiempo, con parciales de 23-20 y 29-18, lo cual hizo que se vayan al descanso arriba 52-38.

Era una ventaja considerable de Estados Unidos. No obstante, Brasil empezó a jugar su juego y en base a defensa consiguió no solo acercarse, sino que pasó al frente.

La razón de esa espectacular remontada fue un parcial de 34-9 en los 10 minutos finales, lo cual hizo que tomen el control del encuentro ante un cuadro de Estados Unidos que lucía impotente ante la ofensiva brasileña, que, al igual que en 2022, instaló su nombre en la gran final del torneo.

En aquella ocasión, los canarinhos perdieron contra Argentina en casa. Ahora tienen posibilidades de revancha, ya de que del otro lado de la llave los albicelestes buscan su pasé contra Canadá.

Brasil busca ganar el oro en la Americup

La última vez que Brasil obtuvo la medalla de oro fue en el FIBA Americas de 2009, venciendo en la final a Puerto Rico.

Yago Santos fue el más destacado de los ganadores al finalizar con 25 puntos, Seguido de Bruno Caboclo, quien totalizó 20. A su vez Lucas Días jugó los 40 minutos y respondió con 18 puntos.