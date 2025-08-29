¿Fue un fracaso la participación de Dominicana en la Americup 2025?

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana nunca ha ganado un torneo de FIBA Américas y en esta Americup 2025 celebrada en Nicaragua era el torneo ideal para cortar esa sequía, ya que contaban con un equipo de jugadores talentosos y los rivales no tenían su máximo potencial.

El elenco quisqueyano, dirigido por Néstor "Che" García alimentó esas expectativas cuando ganó sus tres partidos de la ronda de grupos, venciendo incluso a Argentina en un partido emocionante.

República Dominicana contaba con mucho talento para la Americup

Con jugadores importantes como David Jones, Jassel Pérez, Angel Delgado, Andres Feliz, Jean Montero, entre otros, parecía que estaba todo listo para que un cuadro lleno de talento regrese a su país con una medalla colgada en el pecho.

No obstante, ese bronce de Mar del Plata 2011 seguirá siendo el único, ya que este 28 de agosto, en el duelo de Cuartos de Final, República Dominicana cayó ante un conjunto que Brasil que mostró oficio para ganar 94-82, pese a que llegaron a sacar una ventaja considerable a finales del primer cuarto.

Con la mente en el Mundial de 2027

Al final pudo más el orden y la veteranía de un Brasil que clasificó con récord de 2-1 ante un invicto Dominicana. Ahora, se tendrán que conformar con un quinto lugar general que sabe a poco.

No obstante, el rendimiento mostrado en los tres compromisos iniciales, con esa victoria sobre Argentina, da pie a que se piense de manera concreta en una tercera clasificación consecutiva a un Mundial de Baloncesto, aunque la meta principal será estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos.