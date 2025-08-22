Famoso rapero es arrestado tras caminar en ropa interior por la calle

Suscríbete a nuestros canales

El rapero y fenómeno global, Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, protagonizó una escena insólita la madrugada del jueves 21 de agosto, al ser visto caminando en la calle con ropa interior y botas de vaquero.

Además, se enfrentó a la policía y fue hospitalizado por una posible sobredosis, lo que encendió las alarmas sobre el estado de su salud mental.

El bochornoso momento de Lil Nas X

Todo sucedió durante las primeras horas del jueves 21 de agosto, cuando residentes de Studio City alertaron al LAPD tras ver a un hombre semidesnudo caminando por Ventura Boulevard.

Lil Nas X fue identificado como el protagonista, deambulando en calzoncillos blancos y botas de vaquero, tal como lo muestran las imágenes que rápidamente se viralizaron gracias a TMZ.

Al llegar al lugar, los agentes reportaron que el cantante avanzó hacia ellos de forma agresiva e incluso habrían sido golpeados, lo que derivó en un arresto por agresión a un oficial, un cargo de delito menor.

Antes de ser detenido, el joven de 26 años fue trasladado a un hospital local por una sospecha de sobredosis. Aunque fue dado de alta pocas horas después, fue ingresado en la cárcel del Valle de Van Nuys para completar el proceso de fichaje alrededor de las 11:22 a.m.

En los videos circulando en redes, se le ve caminando como si desfilara por una pasarela, hablando con despreocupación de asistir a una fiesta, e incluso colocándose un cono de tráfico sobre la cabeza.

En febrero compartió que, llevaba meses atravesando por una etapa complicada, tratando de reencontrar su alegría y creatividad tras el intenso ciclo de su álbum Montero de 2021.

¿Quién es Lil Nas X?

Su gran salto al estrellato llegó con el sencillo viral “Old Town Road”, lanzado en 2018 y que en 2019 se convirtió en el éxito más duradero en la historia de Billboard Hot 100, con 19 semanas en el primer puesto.

“Old Town Road” rompió barreras de género, mezclando rap y country, y su retirada del chart country generó debate sobre racismo en la industria musical. Además, se convirtió en el primer artista abiertamente LGBTQ+ en ganar premios en la Country Music Association y los VMA’s.

En 2021 lanzó su álbum debut “Montero”, con sencillos como “Montero (Call Me by Your Name)”, “Industry Baby” y “Sun Goes Down”, que destacaron tanto por su calidad como por su carga temática.

En 2025 presentó los sencillos promocionales “Dreamboy” y “Right There!”, anticipando su segundo álbum que se espera sea lanzado próximamente a través de Columbia Records.