¡La Americup tendrá final sudamericana¡ Argentina superó a Canadá

La Americup 2025 que se celebra en Managua, Nicaragua, tiene ya a sus finalistas, ya que posterior al triunfo de Brasil sobre Estados Unidos, Argentina superó a Canadá con marcador de 83-73 para así defender el título conseguido en 2022.

Precisamente en esa final, los albicelestes vencieron en un dramático compromiso a su similar de Brasil. Ahora ambos se medirán nuevamente para dictaminar cuál es la mejor selección del continente.

Argentina buscará defender el título

Al igual que contra Puerto Rico, Argentina no salió como el equipo favorito a llevarse la victoria, pero inició de manera extraordinaria, con un parcial de 24-9.

Una renta de la que el cuadro sureño no vivió ni se confió. En el siguiente cuarto aumentaron la brecha y se fueron al entretiempo con ventaja de 17 (46-29).

La ofensiva de Canadá no aparecía, ni siquiera en el tercer período, ya que volvieron a ceder terreno en ese tramo al perder 22-16.

Por esto parecía que los 10 minutos finales iban a ser de trámite y allí apareció el poder anotador de los norteamericanos, quienes plasmaron un categórico parcial de 28-15, aunque la diferencia establecida previamente fue sumamente alta y no evitó la derrota contundente.

José Vildoza acaparó los focos ofensivos

De esta manera los canadienses siguen sin obtener la medalla de oro en la Americup y por su parte, Argentina buscará su cuarta dorada, repitiendo lo hecho en 2001, 2011 y 2022.

El mejor jugador del cuadro argentino fue José "Pepe" Vildoza, quién se despachó a gusto con 26 puntos y seis asistencias. Mientras que Gonzalo Corbalán resaltó con 12 tantos, 11 capturas y seis habilitaciones.