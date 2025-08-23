Serena Williams revela que perdió 14 kilos gracias a un medicamento similar al Ozempic (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Serena Williams, la icónica exnúmero 1 del mundo del tenis, ha hecho una revelación sorprendente y honesta: ha perdido aproximadamente 14 kilogramos gracias al uso de un medicamento GLP‑1, similar a Ozempic.

En una reciente entrevista, la tenista admitió que, tras años de entrenamientos intensos y una alimentación saludable, no lograba alcanzar el peso que deseaba luego del nacimiento de sus dos hijas; por eso decidió recurrir a esta ayuda médica.

Un apoyo médico para lograr un cuerpo que el entrenamiento no alcanzó

Williams compartió cómo, después del nacimiento de su primera hija en 2017, Alexis Olympia, se encontró con una dificultad inusitada para volver a su forma física habitual. A pesar de ejercitarse constantemente y mantener una dieta equilibrada, no lograba rebajar aquel “número en la báscula” que deseaba. Tras el parto de su segunda hija, Adira, en agosto de 2023, vivió nuevamente ese mismo estancamiento: durante las primeras dos semanas perdió peso con rapidez, pero después, nada cambió.

Buscando una solución, Serena consultó a un médico a través de la empresa de telesalud de la cual es embajadora y cuyo consejo de administración incluye a su esposo, Alexis Ohanian. Comenzó el tratamiento con inyecciones semanales de un medicamento GLP‑1—agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, como Ozempic o Wegovy—aproximadamente seis meses después del nacimiento de Adira, cuando dejó de amamantar a principios de 2024. Desde entonces, logró adelgazar más de 14 kg y afirma sentirse física y mentalmente “muy bien, saludable y ligera”.

Uso transparente del medicamento

La intención de Williams al compartir públicamente su experiencia va más allá del impacto estético. Asegura que el tratamiento no fue un atajo sino una herramienta que complementó su ya exigente rutina de ejercicio y alimentación saludable. Comentó que investigó profundamente el tema, sopesó pros y contras antes de decidirse, y considera fundamental ser transparente, especialmente para sus hijas.

A nivel físico, la exatleta ha notado mejoras concretas: más movilidad, menos dolores articulares, y mayor energía para realizar actividades diarias con facilidad—como una simple flexión o agacharse—que antes le resultaban más difíciles.