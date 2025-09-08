Venezolanos arrasaron en el segundo día del Sunshine Meet tras ganar nueve carreras

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, en el hipódromo de Gulfstream Park, se desarrolló una jornada que incluyó once competencias y dos stakes valorados en $100.000 cada uno. Los jinetes y entrenadores de Venezuela demostraron sus mejores destrezas y condiciones para conseguir impresionantes victorias en la cartelera correspondiente, sobresaliendo con nueve victorias en el segundo día del openning Sunshine Meet, que es el preludio del mejor mitin invernal en Estados Unidos, como lo es el Championship Meet.

Fueron nueve victorias para los venezolanos en Gulfstream Park

La fiesta de ganadores la comenzó el jinete aprendiz Luis Fuenmayor, que por vía reglamentaria se adjudicó la primera carrera de la cartelera con el ejemplar Handsome Fox, para el entrenador Gerald James, que aprovechó los tropiezos en la recta final para ocupar el segundo puesto, y así pasara a ganar tras l distanciamiento del ejemplar Live to Ride, al tercer lugar. El crono final de prueba fue de 102”3 para 1.66 metros en pista sintética. En la taquilla dejó un pago de $25.20 a ganador.

En la segunda de la jornada, el jinete criollo Emisael Jaramillo, sumó su primera victoria de cuatro en la cartelera. Jara, se destacó encima de Noble Tiger, para el entrenador Joseph Catanese III, para lograr su primera victoria en la temporada y la segunda en campaña de 27 presentaciones. Este macho castrado de cinco años corrió para las sedas Carolynn Stable. En la taquilla dejó un pago de $7.20 a ganador. El tiempo de la carrera fue de 102”3 para 1.700 metros en pista sintética.

Edgar Peréz, sorprendió sobre el ejemplar To the Eastside, en la tercera carrera para la entrenadora, Andrea Puckett. Pérez, tuvo que demostrar todas sus cualidades para no dar tregua y atropellar con fuerzas en los metros finales, para colocar un margen de casi cinco largos sobre el gran favorito de la carrera Señor Money, con Jaramillo, que no pudo dar contener el avance de ete animal en la recta final. Este animal devolvió un pago de $24.20 en la taquilla por ganador, y un crono de 71” para 1.200 metros.

En la cuarta carrera de la jornada el panameño Miguel Vásquez, aprovechó la velocidad del ejemplar Santal, presentada por el entrenador zuliano Víctor Barboza Jr., que se fajó desde la salida, y sin tener tregua alguna, su jinete sacó una gran carrera para llegar a la meta con una cabeza de ventaja Cajun’s Cookin, atropelló en los finales. La presenta por el criollo dejó crono de 64”1 y generó un pago de $9.20 a ganador. Esta hija de McKinzie sumó la segunda victoria en seis presentaciones.

Emisael Jaramillo, consiguió la segunda victoria de la tarde en la sexta de la cartelera con el ejemplar Mamá Bella, para el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo. Esta prueba fue para yeguas maduras por un Allowance Optional Claiming para perdedores por $57.000. Mamá Bella, corrió con los colores del stud RM18 Stable LLC. El tiempo de la carrera fue de 101”2 para 1.664 metros en pista sintética. En la taquilla genera un pago de $7.80 a ganador.

En la séptima de la cartelera llegó la tercera de la tarde para Jaramillo, en un reclamo valorado en $40.000, con la yegua Greenfield Cougar, presentada por David Fawkes, con un pago excelnt de $6.60 a ganador, $3.60 a placé y $2.80 a show. La hija de Breaking Lucky dejó crono de 56”1 para 1.000 metros en pista sintética.

En la novena, Emisael Jaramillo completa el cuarteto de victorias para su haber tras llevar a la victoria al ejemplar Prevent por un Handicap valorado en $70.000. El ganador pagó en la taquilla $7.20 a ganador y agenció un crono de 109”2 para 1.664 metros en pista artificial. Presentó el entrenador colombiano Carlos David.

En la décima de la jornada que se corrió por el FTBOA Florida Sire Dr. Fager S. por $100.000, el triunfo le correspondió al ejemplar Fouth and Central, con la monta de Marcos Meneses, para el entrenador Michael Yates. Este macho de dos años corrió para los colores de su criador Shadybrook Farm, Inc. Este macho hijo de Cajun Breeze, sumó la segunda victoria en tres presentaciones y dejó crono de 71” para 1.200 metros.

Antonio Sano, presentó a Lisca Bianca, con la monta del campeón de la Florida, Edgard Zayas, para cerrar la jornada sabatina en gran demostración, quien tuvo que demostrar todas sus cualidades para no dar tregua y agenciar un crono de 101”2 para 1.664 metros en pista de tapeta. Este animal devolvió un pago de $6.00 en la taquilla por ganador, y corrió para los colores venezolanos Cairoli Racing Stable, Bobo, Tami y Davies, Julie.

Este viernes, continúa la emoción con un triple programa de la segunda semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida.