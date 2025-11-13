La Vinotinto: Estas son las claves de Fernando Aristeguieta previo al duelo ante Australia

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Aristeguieta, director técnico interino de La Vinotinto para la próximo Fecha FIFA, ha dejado claro que su proyecto va más allá del resultado inmediato. Su apuesta pasa por renovar el grupo y ampliar la base de jugadores convocables, buscando oxigenar al equipo con nuevos nombres. El mensaje es firme: todos tienen su oportunidad si muestran compromiso y disposición para trabajar.

Más que un simple cambio de nombres, el ex delantero impulsa un proceso de construcción a largo plazo. Su idea es formar un equipo que no solo rinda hoy, sino que garantice continuidad y futuro. Para él, la identidad, la disciplina y el sentido de pertenencia pesan tanto como la táctica o la técnica.

"La idea de nosotros es renovar un poco la la plantilla en el sentido de intentar darle darle espacio a jugadores que que en otro momento quizás no lo no lo han tenido", dijo Aristiguieta.

Análisis del rival y enfoque táctico

Con respecto al próximo partido, que será ante Australia, el técnico mostró respeto por el rival, al que definió como un conjunto “ordenado y disciplinado”. Señaló que su oponente se siente cómodo sin el balón y se vuelve más peligroso “mientras más cerca está de su portería”. Un planteamiento defensivo inteligente que busca explotar errores en campo rival.

"Un equipo que que viene jugando con un 5-4-1 que no tiene no tiene problema en cederle la la pelota al rival. Que aparentemente, cuando mientras más cerca están de su portería, más peligrosos son. Es un equipo bastante ordenado, bastante disciplinado dentro de la dentro de la cancha, que se ve que que están comprometidos con la idea que están llevando a cabo, añadió.

El cuerpo técnico ha recalcado la importancia de mantener el orden propio y evitar caer en la trampa del juego directo. Fernando Aristeguieta apuesta por la paciencia, la lectura táctica y el control del ritmo como claves del encuentro. Su liderazgo sereno y metódico marca el inicio de una etapa que combina renovación, equilibrio y visión de futuro.