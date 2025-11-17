Esta sería la nueva camisa alternativa de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente desde la Federación Venezolana de Fútbol se dio a conocer el nuevo diseño de la camisa principal de la Vinotinto, construido por la marca Adidas y que estuvo "inspirada en las primeras formas que dieron origen a nuestro territorio".

En la nota oficial de la FVF se detalló que la indumentaria tenía como fuente de inspiración a "los tepuyes", por ejemplo, así como las tres franjas icónicas de Adidas -que se ubicaron sobre los hombros- con representación en los colores de la bandera nacional, el amarillo, azul y rojo.

Incluso, la propia selección venezolana ya disputó un encuentro en esta fecha FIFA con la nueva casaca, lo hizo en la victoria ante Australia (1-0), después de desplegar un fútbol vistoso durante todo el cotejo.

Dicho esto y con la exposición que tuvo ese diseño en el público, las noticias sobre las indumentarias criollas no han dejado de salir y recientemente en redes sociales ya circula el diseño que tendría definido la marca para la indumentaria alternativa.

¿Cuál es el diseño alternativo para la Vinotinto?

La revelación la compartió el portal de Footy Headlines, que suele revelar los distintos diseños en el mundo tanto de clubes como selecciones nacionales.

Ese diseño de visitante para los criollos resalta por su color blanco, aunque viene incluido con detalles en vinotinto en distintas zonas.

De hecho, en la misma información Footy Headlines también reveló hasta 12 diseños de distintas selecciones, la mayoría de ellas clasificadas al Mundial 2026, certamen en que la Vinotinto quedó muy cerca de meterse en el repechaje.