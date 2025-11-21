¡Se acerca el final! Estos son los semifinalistas del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 Qatar 2025 ha vivido una intensa jornada de cuartos de final este viernes 21 de noviembre, donde el drama y los resultados ajustados definieron a los cuatro aspirantes al título.

Las potencias europeas demostraron su solidez, mientras que Brasil, el único representante de CONMEBOL que seguía en carrera, se afianzó como candidato.

Resultados de los cuartos de final

Partido Resultado Goleadores Austria vs. Japón 1 - 0 Johannes Moser selló el pase con el único tanto. Italia vs. Burkina Faso 1 - 0 Un gol tardío de Thomas Campaniello (min. 83) le dio el triunfo. Portugal vs. Suiza 2 - 0 Mateus Mide y José Neto aseguraron la victoria lusitana. Marruecos vs. Brasil 1 - 2 Con un doblete de Dell, la canarinha clasificó. El descuento de Marruecos fue de Ziyad Baha.

Los cuatro semifinalistas

Tras una jornada de fútbol de alto nivel, solo cuatro selecciones mantienen viva la esperanza de levantar la prestigiosa Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. La semifinales serán un duelo de tres naciones europeas contra una sudamericana.

Así quedan los cruces de semifinales:

Austria vs Italia

Portugal vs Brasil

El último sudamericano en pie

La victoria de Brasil sobre Marruecos por 1-0 los posiciona como el único sobreviviente de la CONMEBOL en el tramo final del torneo. El equipo sudamericano, acostumbrado a las instancias decisivas, demostró una vez más su capacidad para superar encuentros cerrados con una eficacia clínica.

Las semifinales, que se jugarán el próximo domingo 23 de noviembre, pondrán frente a frente a estas cuatro selecciones en busca de un lugar en la gran final de Qatar 2025.