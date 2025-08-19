Anthony Richardson, el quarterback de los Colts que es rapero en su tiempo libre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Richardson, quarterback de los Indianapolis Colts, ha demostrado que su talento trasciende el emparrillado: también florece en el mundo de la música como rapero bajo el alias GVO (“Gainesville’s Own”), y apenas en junio de 2025 lanzó un nuevo tema titulado “Villain”.

El QB de los Colts que rapea: GVO en el micrófono

Desde que comenzó a destacar con los Colts, Anthony Richardson ha sorprendido no solo por su potencia física, movilidad y estilo agresivo en el campo, sino también por su alter ego musical. GVO, una abreviatura que honra su ciudad natal, Gainesville, irrumpió en el panorama artístico este 21 de junio de 2025 con “Villain”, una canción que combina su voz con visuales cargados de actitud.

La publicación del tema desató reacciones encontradas: mientras algunos celebran su audacia al diversificarse, otros aficionados cuestionan si este giro artístico podría distraerlo del fútbol.

¿Una carrera en la música después del fútbol?

Más allá del entusiasmo mediático inmediato, lo realmente atractivo es imaginar el futuro de Richardson como rapero profesional una vez concluya su etapa en la NFL. En el césped ha demostrado una combinación explosiva de brazo potente y movilidad, características que lo colocan entre los QB más eléctricos de la liga. Ahora, como GVO, exhibe convicción y una identidad artística que podría cimentarse con más producciones, colaboraciones y actuaciones en vivo.

Si bien es temprano para anticipar su impacto en las listas de música, su trasfondo único —un atleta de alto perfil con base de fans y una narrativa atractiva— le brinda una plataforma poderosa. Muchos artistas construyen su voz desde pasiones genuinas, y Richardson parece encarnar ese espíritu: su alter ego no es un simple capricho, sino una expansión de su identidad pública.