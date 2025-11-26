¿Zach LaVine cerca de irse a jugar con Giannis Antetokounmpo?

Suscríbete a nuestros canales

Los Milwaukee Bucks, un contendiente constante en la Conferencia Este, han activado su maquinaria de gestión en el mercado de traspasos al mostrar un nivel de interés en el escolta All-Star Zach LaVine. Según un informe exclusivo de Mike A. Scotto de HoopsHype, la franquicia de Wisconsin ha llevado a cabo la debida diligencia de antecedentes sobre LaVine y otros jugadores con potencial impacto en la liga.

Si bien la exploración de opciones es una práctica estándar en la NBA para cualquier equipo con aspiraciones de campeonato, este movimiento sugiere que los Bucks están evaluando activamente cómo pueden reforzar su roster de cara a la segunda mitad de la temporada y los Playoffs.

Interés Latente, No Inminente

Es crucial destacar que, por el momento, las fuentes indican que "nada es inminente" en términos de un traspaso o acuerdo con LaVine. La cautela se debe en gran parte a la situación actual de su superestrella, Giannis Antetokounmpo, quien se está recuperando de una distensión de aductor de grado bajo.

La prioridad del equipo en este momento es asegurar el regreso saludable de Antetokounmpo y evaluar el desempeño del equipo con su núcleo completo antes de realizar movimientos drásticos en el roster.

La adquisición de un anotador del calibre de LaVine, conocido por su capacidad atlética y su producción de puntos en volumen, añadiría una dimensión ofensiva explosiva a un equipo que ya cuenta con poder de fuego. La pregunta para la gerencia de los Bucks radica en si el coste de adquirir a LaVine en términos de activos de draft y jugadores de rotación justifica el riesgo y el compromiso salarial.

El Vínculo Kuzma-Kings: Una Conexión Curiosa

El informe de HoopsHype también desvela una intrigante capa de conexiones que podrían influir en la naturaleza de cualquier posible acuerdo, especialmente si los Bucks buscan involucrar a múltiples equipos o liberar espacio salarial.

Se señala que si el interés de Milwaukee en LaVine se vuelve más serio, un factor a considerar es la relación entre el alero de los Bucks, Kyle Kuzma, y el gobernador de los Sacramento Kings, Vivek Ranadivé. Ambos han invertido conjuntamente en una nueva empresa de deportes profesionales femeninos denominada Major League Volleyball.

Esta asociación empresarial, aunque externa a la NBA, no pasa desapercibida en un contexto de rumores. Adicionalmente, Kyle Kuzma ha sido vinculado a los Kings a través de rumores de traspaso durante varias temporadas.

Esta conexión personal y los antecedentes de especulación podrían, en teoría, facilitar la comunicación y la negociación entre las dos franquicias si los Bucks buscan armar un paquete que incluya a Kuzma para conseguir a LaVine o en un traspaso lateral que involucre a un tercer equipo.