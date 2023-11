El chileno Alexis Sánchez admitió que quiere jugar en México ¿Con cuál equipo le gustaría estar?

Cuando se habla del fútbol chileno, hay que hacer referencia obligatoria a esa generación dorada que logró dos Copa América y que además sus protagonistas se destacaron jugando en la élite del balompié mundial, son varios los nombres que sobresalen de ese grupo, pero en especial el del atacante Alexis Sánchez quien sigue en un gran nivel, jugando en Europa, pero en este punto no descarta jugar más adelante en suelo norteamericano.

Y es que el actual delantero del Inter de Milán, quien tiene contrato en ese club hasta este final de campaña, sostuvo recientemente una posibilidad más adelante de ver acción en la Liga MX, porque considera que es un torneo bastante apasionante.

"Sí, me gustaría, el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría jugar en la liga mexicana", sostuvo el jugador de 34 años en una entrevista con TUDN al ser preguntado por el nivel del fútbol mexicano y su torneo local.

Y eso no es todo, el "Niño Maravilla" expresó que le gustaría vestir los colores del Club América, puesto que lo considera un cuadro histórico y porque allí milita su compatriota Diego Valdés, "Hay varios equipos que conozco. Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés".

Sánchez es el máximo goleador de la selección chilena, con un total de 52 dianas en 153 partidos, siendo uno de los referentes históricos del país y de la oncena austral.