Revelan las puntuaciones finales Trofeo Kopa 2025

El pasado lunes el fútbol fue testigo de una nueva edición de la gala del Balón de Oro. A propósito de los galardonados, han salido a la luz los votos que recibieron para las distintas votaciones. En este análisis, nos vamos a desglosar la clasificación general del Trofeo Kopa 2025, aquel que enaltece a quién ha sido el mejor futbolista menor de 21 de años de la temporada.

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ganó por segundo año consecutivo el trofeo Kopa. Marcando un hito sin precedente, ya que es la primera vez que sucede en la historia. El español conquistó el premio con 124 votos.



Cabe destacar que, la diferencia más marcada entre el trofeo Kopa y Balón de Oro, es la forma de votación. Para el balón dorado donde votan 100 periodistas de los 100 países con un mejor ránking FIFA, mientras que los encargados de dictar sentencia en el Trofeo Kopa son los ganadores del Balón de Oro que aún están vivos.

En estas votaciones , participaron un total de 27 futbolistas, los ausentes en participe fueron: Kevin Keegan, Michel Platini y Cristiano Ronaldo. Es así como los 24 de ellos eligieron a Lamine Yamal como el ganador de este galardón. Tan solo no lo hicieron Roberto Baggio (Doué, Joao Neves y Lamine), Gullit (que no lo incluyó en su top 3: Doué, Huijsen, Cubarsí) y Nedved (Doué, Lamine y Yildiz).

Mientras que si lo hicieron: Rivera, Blokhin,Simonsen, Rummenigge, Belanov, Van Basten,Matthäus, Papin, Stoichkov, Weah, Sammer,Ronaldo, Zidane, Rivaldo,Figo, Owen,Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká,Messi, Modric, Benzema y Rodri.

Clasificación del Trofeo Kopa 2025