Napoli vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 8 de la Serie A, Inter y Napoli se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 12:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Inter

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 1-0 a Roma en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 12 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Hasta el momento, Napoli cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 4 Roma 15 7 5 0 2 4 5 Bologna 13 7 4 1 2 6

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Napoli e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.