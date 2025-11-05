LVBP: Leones, Tiburones y Cardenales dispararon grand slams en la jornada de este martes

Suscríbete a nuestros canales

Una lluvia de batazos fue lo que se vivió durante la noche de este martes en la LVBP, ya que en los cuatro juegos de la jornada los equipos sacaron a relucir sus ofensivas. Pero hubo una particularidad que protagonizaron Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, pues en sus respectivos compromisos pegaron sendos grand slams.

La LVBP se llenó de jonrones con las bases llenas

Por una parte, en el Estadio Monumental se vivió la victoria más abultada, donde los melenudos se impusieron por 16 a 3 a las Águilas del Zulia. Allí, la conexión de poder la protagonizó Oswaldo Arcia.

El oriundo de Anaco selló un tercer capítulo de nueve rayitas para los suyos, esto luego de desaparecerle una pelota por todo el jardín derecho al relevista Luis Ávila. Yonathan Daza, Aldrem Corredor y Jhonny Pereda eran los que estaban en circulación.

A su vez, también en la capital, los escualos hicieron respetar el Estadio Universitario ante los líderes Tigres de Aragua. En esta cita, la cual concluyó por 17 a 6, el bate de Jadher Areinamo hizo retumbar la samba para un celebrar un triunfo importante.

El joven maravilla de los Tiburones dio la estocada final en la parte baja del octavo, y al primer lanzamiento de Jhon Romero llevó la bola entre los jardines izquierdo y central, llevándose consigo hasta el home a Daniel Montaño, Máximo Acosta y Pedro Castellanos.

Finalmente, en el Alfonso "Chico" Carrasquel, los crepusculares vinieron de atrás para derrotar por 11 a 4 a Caribes de Anzoátegui con dos innings super productivos. En uno de esos, Luisangel Acuña sacó su casta de grandesligas para pegar su primer jonrón de la campaña, y vaya de qué manera.

El hermano menor de Ronald Acuña Jr. tomó su turno en la alta del sexto, frente a Loiger Padrón, y en cuenta completa con dos outs sacó la pelota por el jardín izquierdo. Tras remolcar también a Jeferson Quero, Rangel Ravelo y Everson Pereira, los Cardenales concretaron una entrada de seis anotaciones.