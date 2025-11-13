LVBP: Ender Chávez da a conocer los ajustes en el bateo de los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Estadio Universitario.- Para nadie es un secreto que el comienzo de temporada por parte de los Navegantes del Magallanes ha sido más que alarmante. En este sentido, uno de los principales problemas y su falta de éxito se debe a la poca producción ofensiva que han mostrado en estas primeras de cambio en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Los dirigidos por el manager interino, Mario Lisson, están en la última posición de la tabla, con un récord de siete victorias y 14 perdidos tras 21 compromisos disputados. En bateo colectivo de la LVBP, se ubican en la última casilla con un average de 2.36 y solo han anotado 86 carreras (últimos en este departamento).

Ante esta situación, el coach de bateo de la nave turca, Ender Chávez, habló en exclusiva para Meridiano antes del duelo de este miercoles 12 de noviembre en el Estadio Universitario ante los Tiburones de La Guaira, con la finalidad de conversar sobre esta falta de productividad y protagonismo por parte de los bateadores que están en el roster activo.

Ender Chávez sobre el bateo de Magallanes

Al inicio de la entrevista, hizo énfasis en su confianza en cada uno de los muchachos y en la manera en la que han estado trabajando en los últimos días. “Mantenerme positivo con los muchachos; ellos están trabajando el día a día, están dando el 100% y, como coach, eso es lo que quieres de ellos. Obviamente, las cosas no nos han salido en los juegos, pero en los últimos tres compromisos se ha notado bastante diferencia, eso debido a la ansiedad que ellos tenían al principio en tratar de hacer más de la cuenta. La idea es calmarlos un poco y que vayas pitcheo a pitcheo para que puedan hacer los ajustes y las cosas empiecen a salir mejor”, afirmó.

“Hemos trabajado mucho con la máquina, para que se enfoquen en darle bien a la bola y un poquito más por encima, ya que los swings estaban un poquito largos, tratando de hacer más de la cuenta, queriendo dar un jonrón de 20 carreras en vez de seguir la línea en movimiento y tratar de llegar a base. Los muchachos están más enfocados en esto y los resultados se están dando ahora”, mencionó.

Finalmente, cerró sus declaraciones dando sus impresiones sobre la producción actual del MVP de la campaña 2024/2025, Renato Núñez. “Renato ha estado trabajando todos estos días, se ha visto mucho mejor en las prácticas, ya el swing está un poquito más corto y es ahora que le den un poquito más de tiempo de juego para que él pueda volver”, sentenció.