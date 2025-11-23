Daddy Yankee revive el episodio más duro de su vida: “Estoy vivo de milagro”

Suscríbete a nuestros canales

El puertorriqueño Daddy Yankee volvió a abrir su corazón en una conversación íntima con el streamer español Ibai Llanos, donde relató el capítulo más oscuro de su camino hacia la fama. “Estoy vivo de milagro”, confesó sin rodeos.

Durante su entrevista posterior al electrizante show en territorio español, donde actuó junto a Bizarrap, Yankee no esquivó la pregunta sobre ese momento que lo cambió todo. “A mí me dispararon, y varias veces. Empezando por ahí, ya se supone que no estuviéramos aquí”, admitió ante Ibai.

El artista, que creció en entornos difíciles de Puerto Rico, reconoció que hablar de lo que vivió le incomoda.

Daddy Yankee recuerda la violencia en Puerto Rico

Lo que para muchos es solo la biografía de una superestrella, en el caso de Daddy Yankee contiene cicatrices que lo marcaron para siempre. En esa charla, reconoció que sus inicios en un residencial de Puerto Rico lo pusieron en el ojo de la violencia.

“Yo estoy vivo de milagro, Ibai. Los que conocen mi vida saben que yo soy un milagro de vida. Se supone que yo no estuviera aquí hablando (...) A mí me dispararon, y varias veces”, dijo el reggaetonero.

En la misma conversación agregó: “Crecí en un contexto donde los conflictos entre residenciales podían desatar violencia indiscriminada”. Todo esto referido a las guerras de barrio que existían en Puerto Rico, en una época en la que él tampoco estaba en buenos pasos.

Y fue precisamente ese travesía lo que le permitió reenfocar su vida: “Todo eso me ayudó a tomar buenas decisiones hoy y a dar un cambio completo en mi vida. Dios me preservó la vida para este propósito”.

Las consecuencias que dejó el accidente

Aunque muchos sabían de este episodio, otros no estarán enterados de que además de ello, el artista y dueño de éxitos como “Rompe”, “La Gasolina” y “Llamado de emergencia”, quedó sufriendo de aquel fatídico momento.

“Me lesionaron para siempre. Por eso, en ocasiones, la gente me ve cojeando, con un tumbao’, y dicen: ‘¿Qué se cree DY?’. Y yo digo: ‘la gente no sabe que yo soy cojo’. Paso por los aeropuertos y todo el tiempo sueno, porque estoy lleno de metales”, dijo entre risas.

En la charla con Ibai, el artista no solo habló de su pasado violento, sino que tocó su presente espiritual, agradeció estar vivo y vinculó ese hecho con una misión mayor. Su trayectoria musical ya había dado un giro, y este episodio parece reafirmar que para él no es solo entretenimiento, sino propósito.