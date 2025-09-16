Tiburones de La Guaira sigue preparándose con Álex Cabrera y "El Kid" Rodríguez a la cabeza

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira sigue preparándose de manera ardua para lo que será la temporada 2025/26, una en la que los escualos tienen como misión dejar en el pasado lo ocurrido hace una campaña, y buscar ser nuevamente el equipo competitivo que fueron en las zafras 2022/23 y 2023/24.

Es por eso que el equipo litoralense está trabajando desde temprano. Este lunes 15 de septiembre vivieron el primer día de su "Mini Camp" de 2025, en el que un grupo nutrido de jugadores se reportaron para iniciar su preparación, entre ellos, varios invitados que buscan ganarse un puesto en el equipo que dirigirá Gregorio Petit.

En la mañana de este martes 16 de septiembre, los Tiburones saltaron nuevamente al terreno de juego del Estadio Universitario de Caracas, para el segundo día de estos entrenamientos "no oficiales". Entre las principales curiosidades, además de las piezas que se han incorporado, está por supuesto el hecho de ver a dos leyendas como Álex Cabrera y Francisco "El Kid" Rodríguez comandando el trabajo.

Día 2 de trabajo para Tiburones

Meridiano estuvo presente en el Estadio Universitario de Caracas, para el segundo día del "Mini Camp" del equipo escualo, y el primero abierto para la presencia de los medios de comunicación. Sin duda, la noticia más relevante del día fue la llegada de dos brazos importantes para el bullpen: Arnaldo Hernández y Anthony Castro.

Además, los entrenamientos estuvieron comandados por Álex Cabrera (coach de bateo), Francisco "El Kid" Rodríguez (coach de pitcheo), Enrique "Fresita" González (coach de bullpen) y Rainer Olmedo (coach de primera base).

La práctica, como de costumbre en estas instancias, fue de intensidad moderada, con diversos ejercicios para los lanzadores y también para los jugadores de campo. Del mismo modo, la práctica culminó con una práctica de bateo, en la que los toleteros del equipo se dividieron en tres grupos para practicar sus respectivos swings. Todo bajo la mirada de un equipo de coaches bien calificado, quienes poco a poco van sacando conclusiones importantes sobre lo que se viene.