MLB: Yankees serán agresivos para tratar de firmar a esta estrella de Japón

Suscríbete a nuestros canales

Después de varios inconvenientes por lesiones, los Yankees de Nueva York podrían estar buscando una incorporación a su rotación de cara a la temporada 2026 de la MLB. Para ello siguen monitoreando las cosas en Japón, donde estaría su próxima gran estrella.

Hasta los momentos, el conjunto neoyorquino estaría empezando la venidera zafra sin brazos importantes como Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt, ya que los tres se sometieron a cirugías. Si bien hay varios lanzadores en la agencia libre que podrían ejercer el rol de as en la primera mitad, todo apunta a que el objetivo prioritario es Tatsuya Imai.

Panorama complicado para los Yankees

Sin embargo, las cosas no lucen tan sencillas como parece. El lanzador japonés disfrutó de una excelente temporada en la liga japonesa, por lo que anunció su intención de unirse a las Grandes Ligas para el 2026. El detalle es que, seguramente, otros equipos le harán la "guerra" a los Yankees de Nueva York para tratar de firmarlo antes.

Como muchos recordarán, los del Bronx tuvieron una época en la que dominaron el mercado nipón con las adquisiciones de Hideki Matsui y Masahiro Tanaka. No obstante, en años recientes no contaron con tanta suerte y terminaron viendo como jóvenes figuras como Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki eligieron a los Dodgers de Los Ángeles.

Ante esto, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, fue directo en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre esas transacciones fallidas en el mercado japonés. Y es que nadie en Nueva York quiere ver que Tatsuya Imai también se les escape de las manos.

"Hemos sido muy agresivos en el mercado japonés más reciente, pero no tuvimos éxito. Esos jugadores decidieron irse a jugar con los Dodgers, y claramente el éxito los ha acompañado. Así que estoy interesado en fichar a cualquier jugador en cualquier parte del mundo, incluyendo Japón, y jugaremos en esos mercados si nos conviene", comentó.

Con Shohei Ohtani y Yamamoto en la rotación de los Dodgers, y con unos Yankees de Nueva York urgidos de brazos, Cashman podría romper esa tendencia y sumar a sus filas a Tatsuya Imai, cuyo objetivo no sería otro que ayudar enormemente a reforzar el cuerpo de lanzadores de los neoyorquinos.