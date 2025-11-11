MLB: Yankees de Nueva York son uno de los favoritos para firmar a este japonés

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York podrían estar preparando un movimiento estratégico de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas 2026. Según el periodista Francys Romero, la organización estaría interesada en adquirir los servicios del lanzador japonés Tatsuya Imai, una de las figuras más destacadas del béisbol nipón que está disponible en el mercado de agentes libres.

El interés del conjunto neoyorquino no sorprende, tomando en cuenta que,, según fuentes cercanas a la gerencia, su visión es volver a conectar con el mercado asiático,asiático, y aún más considerando la tendencia reciente de equipos de MLB en apostar por pitchers provenientes de Japón, cuyo talento y disciplina han impactado con fuerza en la Major League Baseball.

Los nombres más destacados son los de Shohei Ohtani, Kodai Senga, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, que han abierto el camino para una nueva generación de lanzadores que combinan control, velocidad y precisión quirúrgica para estos próximos años.

¿Yankees tienen lo necesario para firmar a Tatsuya Imai?

En ese contexto, Imai aparece como un objetivo natural para una franquicia que busca profundidad en su rotación abridora, tomando en consideración que figuras como Gerrit Cole y Carlos Rodón van a comenzar la campaña en la lista de lesionados.

Con apenas 27 años, Tatsuya Imai firmó una temporada sobresaliente en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB). Su efectividad de 1.96 y los 178 ponches en 163 entradas lo posicionaron entre los mejores lanzadores del año.

Estos números no solo reflejan su consistencia, sino también su capacidad para dominar a los bateadores rivales con una mezcla de rectas potentes y lanzamientos rompientes bien colocados a altas velocidades, por lo que su adaptación a la Gran Carpa sería sumamente rápida.

Finalmente, no cabe duda de que los Yankees de Nueva York están en la obligación de ser una de las franquicias más agresivas en la búsqueda de agentes libres y así volver a pelear por estar en una nueva Serie Mundial en el más alto nivel del béisbol.