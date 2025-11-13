MLB: ¿Milwaukee tiene en los planes cambiar a Freddy Peralta?

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta fue el lanzador más importante que tuvieron los Cerveceros de Milwaukee en la pasada temporada de las Grandes Ligas. Su importancia en la rotación de la franquicia de la División Central de la Liga Nacional se vio reflejado al destacar en los mejores cinco serpentineros en la carrera por el Cy Young.

El pelotero dominicano viene de una temporada en la que lideró la Liga Nacional con 17 victorias, hizo 33 aperturas, registró efectividad de 2.70 y ponchó a 200 bateadores o más por tercera campaña consecutiva. A raíz de su posición entre candidatos a Mejor Pitcher en el viejo circuito, el abridor de 29 años ganó un total de 150,000 dólares en bonos durante su presentación en 2025.

Pese a su increíble accionar en la reciente edición de Las Mayores, el nativo de Moca no tiene asegurado su futuro con los Brewers, quienes se encuentran entre la espada y la pared sobre si traspasar al lanzador o firmarlo por un contrato multianual para las próximas temporadas en MLB.

¿A dónde irá Freddy Peralta?

De acuerdo con los registros conseguido en 2025, sería absurdo que los Cerveceros no decida renovar a su mejor serpentinero, sin embargo, no es descabellado intentar buscarle una nueva organización a cambio de otras figuras de las Grandes Ligas.

Según diferentes reportes, Peralta no será traspasado durante la agencia libre y será una decisión que se mantendrá durante la temporada baja. El dominicano podría posicionarse como líder de una rotación junto a Quinn Priester, Jacob Misiorowski, Robert Gasser (su prospecto número 18, según MLB Pipeline) y Logan Henderson (número 5), y luego ponderar si lo traspasan en la Fecha Límite de Cambios o lo retienen hasta el final de su contrato.