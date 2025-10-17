MLB: Medias Rojas de Boston piensan en esta figura para reemplazar a Bregman

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston ya tiene al reemplazante de Alex Bregman para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El pelotero volverá a la agencia libre buscando un contrato de más de 40 millones; por su parte el club espera conseguir una firma internacional de gran impacto.

La combinación Red Sox - Bregman fue productiva, pero no alcanzó el valor contractual que acordaron al inicio de la temporada. El equipo quiere un pelotero de gran impacto para cubrir la tercera base; pero solo hay uno en el horizonte que cubre todos los aspectos del club.

Munetaka Murakami, estrella del béisbol japonés es el más indicado para reemplazar a Alex Bregman. Es un tercera y primera base óptimo, pero también es un jonronero top en Japón. Un pelotero de 25 años con una proyección top que despierta el interés de muchos equipos.

¿Qué puede aportar Munetaka Murakami a Medias Rojas de Boston?

Medias Rojas de Boston está armando un lineup poderoso para pelear la próxima temporada por la Serie Mundial. Aún no hay nada definido con sus agentes libres de 2026; pero es probable que busquen a Munetaka Murakami para dar un golpe de impacto en Las Mayores.

Murakami aporta: presencia mediática en un equipo top de Grandes Ligas y proyección ofensiva de gran impacto. Sus números son superlativos, que podrían hacer olvidar a Alex Bregman y al propio Triston Casas. Red Sox está preparado para hacer una oferta importante.

Munetaka en su carrera en la NPB registra: 1003 J, 3515 TB, 598 CA, 960 H, 170 2B, 5 3B, 265 HR, 722 CI, 76 BR, 678 BB, 1068 SO, .273 PRO, .394 OBP, .550 SLG, .945 OPS. Con esos números su impacto en la MLB puede ser demoledor y decisivo desde su primer juego.

¿Proyección de contrato para Munetaka Murakami en 2026?

Yakult Swallows posteará a Munetaka Murakami este octubre de 2025 tras completar su 8va temporada en la NPB. A sus 25 años el japonés puede optar a negociar libremente con los 30 equipos de la MLB. Eso significa, que tendrá una oferta importante por al menos 10 años.

Se cree que Marineros de Seattle ofrecerán 10 temporas por 225 millones de dólares. En ese contexto, Red Sox debe ofrecer más para cerrar la operación, un contrato de 300 millones sería lo óptimo para cerrar a un jugador que puede tener un impacto ofensivo como Shohei Ohtani.