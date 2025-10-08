Éder Militao y la confesión más dura de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Éder Militao vuelve a la Selección de Brasil tras estar de baja por sus distintas lesiones a lo largo de los últimos años. El defensa central del Real Madrid, confesó una situación complicada en su carrera; algo que habla muy bien de su nivel mental y de resiliencia en su vida.

Militao reaparece con Brasil tras 438 días de baja y dos cirugías de ligamento cruzado. En rueda de prensa, confesó que llegó a considerar seriamente dejar el fútbol: "No es fácil, pensé en retirarme". Su regreso marca un punto de inflexión emocional y competitivo en su carrera.

El respaldo de su familia y compañeros fue clave para superar el proceso. Éder reconoció que la segunda lesión fue aún más dura, pero también más consciente. Ya está de regreso el jugador a la disciplina del Real Madrid y a la élite del fútbol internacional con la verdeamarela.

La figura de Carlo Ancelotti para la Selección de Brasil

Carlo Ancelotti es la esperanza de la Selección de Brasil para alcanzar su sexta estrella en la Copa del Mundo 2026. En esa linea, el entrenador italiano se ha mostrado muy cercano a los jugadores a nivel futbolístico y a nivel personal para sacar todo su potencial.

Éder Militao resaltó la figura de Ancelotti para la Selección y su importancia en el grupo: "El tiempo que he pasado con Ancelotti en Madrid ayuda un poco a fortalecer la relación. Hablamos mucho, y es una persona que aporta valor no solo a mí, sino a toda la selección".

Militao se ha visto respaldado por su entrenador. Sin embargo, el jugador entiende que solo depende de él: "Es una persona increíble, con un gran respeto por todo lo que ha logrado, y depende de mí hacerlo bien para que pueda consolidarme en la selección nacional".