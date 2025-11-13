Cristiano Ronaldo y la fea reacción que le valió una roja

Suscríbete a nuestros canales

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, es noticia en el mundo en este momento. No precisamente por lo que mejor saber hacer, que son goles, sino por todo lo contrario.

Y es que, el delantero luso está dando de qué hablar, tras recibir una tarjeta roja en el partido de Portugal ante Irlanda por las eliminatorias mundialistas de la edición de la Copa del Mundo de 2026.

El veterano futbolista de 40 años de edad vio la cartulina roja al minuto 60', después que el VAR advirtió una agresión suya en área con un codazo al rival.

Posteriormente, el árbitro del partido Glenn Nyberg -tras ver las imágenes en el monitor- consideró que la secuencia era merecedora de la sanción, que dio lugar a la reacción del jugador y al careo con el juez principal, al que le dedicó además un gesto de burla mientras abandonaba el terreno de juego.

Las cámaras captaron cómo Cristiano hizo un ademán aduciendo una señal de llanto, que no quedó claro si era dedicada al futbolista agredido o al propio colegiado. Lo cierto es que, confirmada la roja, los irlandeses presentes en el Estadio Aviva celebraron la decisión ante los aplausos irónicos del futbolista.