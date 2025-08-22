¿Se lo quitan a la Vinotinto? Esta joya hace la pretemporada con histórico club español

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano y colombiano se disputan a una de las promesas más brillantes de la actualidad. El joven atacante de 15 años, Sebastián Niro, con doble nacionalidad, está acaparando miradas al realizar la pretemporada con el primer equipo del Leganés, un logro impresionante para su corta edad.

Nacido en 2009, el delantero ha demostrado un potencial goleador extraordinario. Durante la temporada pasada, marcó 14 goles en 21 partidos, un registro que lo consolidó como una figura clave en las categorías inferiores del club español.

Su rendimiento no pasó desapercibido para el Leganés, que no dudó en asegurarlo con una renovación de contrato hasta 2028. Este acuerdo a largo plazo subraya la confianza que el club tiene en su desarrollo y lo posiciona como una de sus futuras estrellas.

La Vinotinto en riesgo de perder a un talento clave

A pesar de su evidente proyección y su pasado con la Vinotinto, el futuro de Sebastián Niro con la selección venezolana es incierto. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no ha vuelto a contactar al jugador desde agosto de 2023.

Esta falta de seguimiento contrasta drásticamente con el interés mostrado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que ya ha manifestado su deseo de contar con él para la categoría U16.

La FVF debe entrar en acción

Si la FVF desea asegurar el talento de Sebastián Niro a largo plazo, es crucial que comiencen a monitorear de cerca su evolución. Dejar pasar esta oportunidad podría significar perder a un delantero con el potencial de convertirse en una pieza fundamental para la selección en los próximos años.

La inactividad de la federación venezolana podría abrirle la puerta a la selección "cafetera", que está a la expectativa de su progresión y lista para sumarlo a sus filas si la Vinotinto no actúa rápidamente.