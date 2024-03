Shakira confiesa cómo Gerard Piqué la "arrastraba"

¡Levante la mano quien opina que el tema Shakira - Piqué ya está cansado! Y es que sí, desde su separación en junio de 2022, los famosos no han dejado de dar de qué hablar, entre sus relaciones, sus indirectas, los juicios legales y todos los detalles que han salido a flote, lo que sucedió entre ellos no ha tenido descanso y al parecer aún hay mucha tela que cortar.

El pasado 22 de marzo, la barranquillera lanzó su nuevo álbum "Las Mujeres ya no Lloran", con un total de 16 tracks y una última canción para Gerard, lo que podría suponer que la artista dará por cerrado este duro proceso que le tocó vivir a raíz de la infidelidad del padre de sus hijos. Sin embargo, como último detalle, la mujer habló sobre cómo abandonó su carrera por el español.

Shakira se presentó una vez más en el show de Jimmy Fallon la noche de este 25 de marzo, en su segunda visita quiso ahondar en el disco y lo que significa para ella, pero, no podía comenzar por justificar el abandono que sufrió su carrera provocado por ella misma, pues se dedicó a ser "esposa" y madre.

"Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", refirió cuando recordó que se mudó a Barcelona para acompañar al exfutbolista en su carrera deportiva, lo que le quitó tiempo de armar un proyecto como este que se encuentra promocionando.

Dándole un sentido a su disco, la barranquillera expresó: “Ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres”.

“Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar”, agregó la cantante que se mostró empoderada y renovada.

Al mismo tiempo, la colombiana confesó que este nuevo trabajo significó una terapia para ella. “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis”.

Sus hijos también son su terapía

Sin duda alguna, la intérprete de "Última" ha demostrado que es un mamá leona, una mujer que es capaz de hacer lo que sea por sus pequeños, tal como lo ha demostrado con Milan y Sasha, a quienes siempre ha buscado proteger del acoso del mundo exterior y de todo el escándalo que ha envuelto a sus padres.

A ellos también les ha transmitido su amor por la música y todo indica que los niños llevan en las venas ese amor por el arte. Recordemos que, el año pasado, la estrella sorprendió a su público al estrenar "Acróstico", un tema dedicado a sus retoños, con quienes además compartió voces.

“Yo escribí el tema para ellos. Ya sabes que ellos muchas veces vienen al estudio conmigo, así que en una de las sesiones escucharon la canción, sabían que era para ellos, y empezaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Después también quisieron salir en el videoclip. Y ahora están pidiendo los royalties (pagos)”, destacó.

"Están ahorrando, ambos tienen una hucha y están ahorrando, porque quieren comprarse un coche cuando sean mayores. Yo les he dicho que no les voy a comprar un coche. Si queréis tener un coche o un móvil tendréis que ganároslo vosotros. Entonces me dicen que cuando llegan los royalties, que tienen que ahorrar para el coche”, agregó la ganadora de Latín Grammys.