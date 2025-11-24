Jinete profesional sancionado en La Rinconada por los hechos ocurridos en una de las pruebas selectivas de la R45

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 23 de noviembre del 2025 se realizó la reunión hípica número 45 de la temporada en el marco de la duodécima fecha del tercer meeting del año, y tuvo una programación de 12 carreras con la disputa de dos pruebas selectivas que fueron ganadas por: Li Tre Fratelli y Steady (Chi).

La recaudación del 5y6 nacional se convirtió en la segunda mejor del año al totalizar Bs 196.161.800,00, por concepto de recaudación gracias al apoyo rotundo de la fanaticada hípica.

La Rinconada: Ganadores multa exceso de látigo

La sexta carrera que daba inicio a la jugada del loto hípico, se corrió el XLVI Clásico “Burlesco” (GII) en distancia de 1.800 metros donde la victoria resultó ser para el ejemplar Li Tre Fratelli, con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo y con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, castaño de cinco años capaz de agenciar un tiempo final de 115 exactos y dejó un dividendo de Bs 234,48 a ganador.

El jinete profesional Yoelbis González iba a bordo del ejemplar Vino Tinto, uno de los lógicos de la carrera arriba en la tercera casilla en un final de foto, una vez las autoridades ver las diferentes tomas de la carrera deciden multarlo por el uso indebido del látigo.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete YOELBIS GONZALEZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido VINO TINTO N°04. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".