Alemania se lleva el Eurobasket y se alza como la mejor selección del momento

No busquen más, la mejor selección del momento en el mundo del baloncesto es Alemania. En una final inolvidable, ante una dura selección de Turquía que supo competir de gran manera en todo momento, los alemanes lograron imponerse a punta de jerarquía y buen baloncesto, para quedarse con el título del Eurobasket y agigantar el legado de esta generación.

Este es apenas el segundo título europeo para la selección de Alemania, que no se coronaba en esta competencia desde el lejano año de 1993. Además, la consecución de esta corona hacer que Alemania sea la actual campeona del mundo, y también la actual campeona de Europa, por lo que no es descabellado decir que son la mejor selección de la actualidad (sin contar al Team USA).

Jerarquía total

Como se esperaba, el partido entre Alemania y Turquía por la final del Eurobasket fue uno realmente reñido y complicado, en el que ninguna selección se vio dispuesta a ceder demasiado terreno ante la gran cantidad de talento que había repartido entre ambos equipos.

Alemania empezó fuerte, logrando la ventaja en el primer cuarto del compromiso. Sin embargo, Turquía cerró fuerte la primera mitad del juego, y de la mano de Cedi Osman y Alperen Sengun se fue al mediotiempo con una ventaja de seis puntos, que reflejaba el buen rendimiento del equipo, pero que estaba lejos de ser definitiva para las acciones.

Fue entonces cuando apareció la jerarquía y la experiencia de Alemania. Isaac Bonga se puso la capa de héroe, con 20 puntos y un impresionante 4/4 en tiros de tres puntos. Dennis Schroder, gran líder del equipo, cumplió su rol con creces, al repartir 12 asistencias y anotar 16 puntos. Franz Wagner también contribuyó con 18 puntos y 8 rebotes, y fueron estos tres jugadores los que lideraron la ofensiva alemana en la segunda parte, para concretar la remontada y llevarse el trofeo.

Eso sí, Turquía dio batalla y los números lo reflejan. Cedi Osman jugó todo el compromiso y culminó con 23 anotaciones, mientras que la gran figura del equipo, Alperen Sengun, anotó 28 puntos, pero falló dos canastas importantes en el último minuto, lo que decantó el juego para el rival.